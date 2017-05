Jerusalem/Bethlehem (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat zu einer Lösung des Konflikts zwischen Israel und Palästinensern als Wegbereiter für Frieden in der Region aufgerufen.

«Meine Regierung wird sich für Frieden zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen», sagte Trump am Dienstag in einer Rede im Israel-Museum in Jerusalem. «Wir wissen, dass Frieden möglich ist, trotz des Schmerzes und der Uneinigkeit in der Vergangenheit.»

Trump befindet sich aktuell auf seiner ersten Auslandsreise und schließt am Dienstag seinen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten ab. Am Nachmittag wollte er weiter nach Italien reisen. Vor Israel hatte er die saudi-arabische Hauptstadt Riad besucht.

Der US-Präsident bekräftigte zum Abschluss seiner Reise in Nahost einen ewigen Anspruch der Juden auf das Heilige Land. «Der Bund der Juden mit diesem Heiligen Land ist alt und ewig, er datiert tausende von Jahren zurück bis zur Regentschaft König Davids», sagte Trump. «Meine Regierung wird immer an der Seite Israels stehen», sagte Trump. Von Israel gehe eine Botschaft der Hoffnung aus.

Zuvor hatte er bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sechs Millionen Juden gedacht, die von den Nazis ermordet wurden. Der Holocaust sei «die dunkelste Stunde der Geschichte» und das «grausamste Verbrechen gegen Gott und seine Kinder», sagte er. «Solange wir im Angesicht des Bösen nicht schweigen, (...) und der Barbarei nicht untätig zuschauen, wissen wir, dass Güte, Wahrheit und Frieden die Oberhand behalten werden.»

In Israel war kritisiert worden, dass ursprünglich für Trumps Besuch in Yad Vashem nur 15 Minuten eingeplant waren. Letztlich dauerte die Visite etwa eine halbe Stunde. Trump war außerdem im Januar kritisiert worden, weil er am internationalen Holocaust-Gedenktag in einer Stellungnahme die Juden unerwähnt ließ.

In Jerusalem und Tel Aviv fanden parallel zwei Anti-Trump-Demonstrationen statt. Laut einem Bericht der israelischen Zeitung «Haaretz» vom Dienstag demonstrierten jeweils rund 300 Personen für eine offene und liberale Gesellschaft.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas forderte am Morgen in Bethlehem erneut einen unabhängigen Staat Palästina neben Israel - in den Grenzen vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. «Unser grundsätzliches Problem sind die Besatzung und die Siedlungen sowie die Weigerung Israels, den Staat Palästina anzuerkennen, so wie wir Israel anerkennen», sagte Abbas nach einem Treffen mit Trump. «Das Problem besteht nicht zwischen uns und dem Judentum.»