Amtseinführung Trump-Gegner in Washington geraten mit Polizei aneinander

Washington. Vor der Amtseinführung Donald Trumps als US-Präsident hat es in Washington Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen Trump-Gegnern und der Polizei gegeben. Auf Bildern waren am Freitag schwer beschädigte Autos zu sehen. Die „Washington Post“ berichtete von Demonstranten in Washington, die Fensterscheiben einwarfen.

Die Polizei setzte demnach Reizgas in der Nähe des Kapitols ein. Unter anderem der US-Sender ABC verbreitete einen Videoclip, der Rangeleien zeigte. Die Zeitung „New York Times“ zeigte auf Facebook Bilder von Demonstranten, die vorhatten, die feierliche Amtseid-Zeremonie zu stören. Weiteren Berichten zufolge riefen Demonstranten „Nicht mein Präsident“. dpa