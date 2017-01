Trump erlässt Dekret für Mauerbau an Grenze zu Mexiko

Washington (dpa) - Donald Trump hat mit einem Präsidenten-Dekret den möglichen Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeleitet. Der US-Präsident unterzeichnete am Mittwoch eine entsprechende Anordnung an das Heimatschutzministerium.