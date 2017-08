Trump sprach in der Lobby des Trump-Towers, wo er zur Infrastruktur in den USA Stellung nehmen wollte. Die anschließende Pressebegegnung lief zeitweise aus dem Ruder. US-Medien zitierten Mitarbeiter Trumps, wonach dieser Auftritt so nicht geplant gewesen sei.

New York (dpa) - US-Präsident Donald schlägt nach seiner Gleichsetzung von rassistischen Gewalttätern und Gegendemonstranten in den USA eine Welle der Kritik entgegen. Auch promimente Republikaner reagierten perplex auf Trumps neue Äußerungen zur Gewalt bei der Rassisten-Kundgebung in Charlottesville.

«Es gab auf der einen Seite eine Gruppe, die schlimm war, und es gab auf der anderen Seite eine Gruppe, die ebenfalls sehr gewalttätig war», sagte Trump. Damit stellte der US-Präsident Neonazis auf eine Stufe mit den Gegendemonstranten. Er wolle nicht moralisch urteilen, sagte Trump.

Aus Verärgerung trat der Gewerkschaftschef Richard Trumka danach aus einem Beirat des Präsidenten zurück. Er müsse «im Namen aller arbeitenden Amerikaner, die jeden Versuch der Legitimierung dieser bigotten Gruppen ablehnen», zurücktreten, wurde der Chef der Gewerkschaft AFL-CIO zitiert.

Eine Reihe von Wirtschaftsgrößen kehrte Trump den Rücken: Kenneth Frazier, der Chef von Merck & Co, verließ seinen Posten in einem Gremium, das Trump in Industriefragen berät. Am Dienstag folgten die Unternehmenslenker von Intel und Under Armour, Brian Krzanich und Kevin Plank, außerdem Thea Lee (AFL-CIO) und Scott Paul (Alliance for Amercian Manufacturing). Walmart-Chef Douglas McMillon griff Trump für dessen Haltung an.

Der Top-Republikaner im Abgeordnetenhaus, Paul Ryan, twitterte danach: «Wir müssen uns im Klaren sein. Die Bewegung der Weißen Vorherrschaft ist abstoßend. Diese Bigotterie geht gegen alles, wofür dieses Land steht. Es darf da keine moralische Mehrdeutigkeit geben.»

Der republikanische Senator Floridas, Marco Rubio, richtete auf Twitter direkt seine Worte an Trump: «Sie können den weißen Rassisten nicht erlauben, nur einen Teil der Schuld zu tragen. Sie unterstützen Ideen, die dieser Nation und der Welt so viel Schmerz zufügen.»

Kritik an Trumps Haltung gab es auch aus Israel, Großbritannien und Deutschland.

Trump sagte, die Medien hätten erneut sehr unfair berichtet - sowohl über ihn selbst als auch über die tatsächlichen Ereignisse vom Wochenende. Er vermied es erneut, den Angriff mit dem Auto als Terrorismus zu bezeichnen, anders als viele Republikaner und auch sein eigener Chefankläger Jeff Sessions.

Vor dem Hintergrund der «Alt Right», die als «Alternative Rechte» ein Sammelbecken für Ultrarechte und auch Neonazis ist, sagte Trump: «Was ist mit der Alt Left, die die, wie Sie es nennen, "Alt Right" angegriffen haben? Gibt es da irgendeinen Anschein von Schuld?» Diese Geschichte habe zwei Seiten.

Der Begriff einer «Alt Left» wird zwar in Internetforen diskutiert, ist aber kein allgemein verwendeter Sammelbegriff linker Bewegungen, weil er als zu schwammig gilt.

Nach Trumps Einlassungen twitterte der frühere Ku-Klux-Klan-Chef David Duke, er danke dem Präsidenten für seine Aufrichtigkeit und den Mut, die Wahrheit zu Charlottesville auszusprechen und die «Linksterroristen» in der Bewegung «Black Lives Matter» und der Antifa zu verdammen.