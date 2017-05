Manchester (dpa) - Terror gegen Teenager: Bei einem Bombenanschlag auf ein Popkonzert in Manchester sind mindestens 22 Menschen getötet worden. Es gab knapp 60 Verletzte, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Die britische Regierungschefin Theresa May brandmarkte die Tat als besonders «abstoßend und abscheulich», da wehrlose Kinder und Jugendliche das Ziel gewesen sein. «Es gibt jetzt keinen Zweifel daran, dass die Bevölkerung Manchesters und dieses Landes Opfer eines eiskalten terroristischen Angriffs geworden ist», sagte May nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in London. Ob die Tat einen islamistischen Hintergrund hat, war zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann am Montagabend am Ende eines Popkonzerts von Teenie-Star Ariana Grande eine selbstgebaute Bombe zur Explosion gebracht. Der Attentäter hatte seinen Sprengsatz neben dem Ausgang gezündet, sagte May. «Er hat Zeit und Ort absichtlich so gewählt, um das größtmögliche Blutbad anzurichten.» Viele der 59 Verletzten in Manchester seien schwer verletzt und teils noch in Lebensgefahr, darunter Kinder und Jugendliche. Queen Elizabeth II. erklärte, die ganze Nation stehe unter Schock.

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO — Zach Bruce (@Zach_bruce) 22. Mai 2017

Die Polizei geht bei dem Angriff von einem Einzeltäter aus. «Am wichtigsten ist es, jetzt herauszufinden, ob er alleine handelte oder als Teil eines Netzwerks», sagte Ermittler Ian Hopkins in Manchester. May sagte, die Polizei kenne wahrscheinlich die Identität des Täters, wolle aber noch keine Details nennen. Sie kündigte eine weitere Sitzung des Sicherheitskabinetts für den Nachmittag an. Am Mittag wurde im Süden Manchesters ein 23 Jahre alter Mann festgenommen. Welche Verbindung er zu dem Attentäter hat, war zunächst unklar.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in Manchester für sich reklamiert. Ein «Soldat» des Islamischen Staates habe eine Bombe in einer «Ansammlung von Kreuzfahrern» platzieren können, meldete das IS-Sprachrohr Amak im Internet. Der Angriff sei eine Rache und eine Antwort auf die Angriffe gegen Muslime. Er diene dazu, «die Ungläubigen» zu terrorisieren.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

May wird bald nach Manchester reisen. Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni ist unterbrochen. Es ist dies der schwerste Terroranschlag in Großbritannien seit 2005. Damals zündeten vier Muslime mit britischem Pass in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen starben, etwa 700 wurden verletzt.