Zypern ist Drehscheibe für RBOC-Geldwäsche-Operationen.

In der Kombination mit einer schwachen lokalen Strafverfolgung habe die RBOC dort aufblühen können – mit eigenen Niederlassungen rivalisierender Verbrecher in Athen und Thessaloniki. Zypern sei zu einer besonderen Drehscheibe für RBOC-Geldwäsche-Operationen geworden, weil mehr als 25 Prozent der Bankeinlagen und rund 37 Prozent der ausländischen Investitionen aus Russland kämen. „Dies wurde durch die enge Verbindung zwischen dem Finanzsektor der Insel und dem des Vereinigten Königreichs, seines ehemaligen Verwalters, erleichtert.“ Auch nach dem Beinahe- Zusammenbruch Zyperns 2013 werde diese Verbindung fortgesetzt.

Galeottis wichtigster, aber auch kostspieligster Vorschlag ist, der russischen Ober- und Unterwelt einfach die Geschäfte zu verderben: „Wenn das Verbrechen sich nicht auszahlt, spielen Kriminelle nicht.“ Das anhaltende Versagen der westlichen Länder, wirklich effektive und kooperative Institutionen aufzubauen, die in der Lage seien, die Begünstigten von Unternehmensstrukturen zu enttarnen und Geldströme zu verfolgen, spielen dem Kreml in die Hände. „Im Februar 2017 haben die drei europäischen Aufsichtsbehörden – die Europäische Bankaufsichtsbehörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde – eine gemeinsame Stellungnahme an die Europäische Kommission abgegeben, die darauf hinweist, dass die Verteidigung der EU gegen Geldwäsche durch kriminelle Terrororganisationen in Gefahr ist, weil es an einem gemeinsamen europäischen Ansatz fehlte und an Bewusstsein und Fähigkeiten.“

Dabei gehe es am Ende nicht um Geld, sondern um das Kriegsziel Russlands, die EU zu zerschlagen und aufzuteilen, so Galeotti: „Erfolgreich widerstehen wird eine starke Willenskraft und Ressourcen verlangen.“

