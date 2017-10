Istanbul/Berlin (dpa) - Der Menschenrechtler Peter Steudtner wollte im Juli für ein paar Tage nach Istanbul reisen, in der türkischen Metropole sollte er als Referent bei einem Workshop auftreten. Nach dem Seminar wollte der 45-Jährige zurück zu seiner Familie nach Berlin fliegen.

Stattdessen sitzt Steudtner heute unter Terrorverdacht im Gefängnis in Silivri bei Istanbul, wo auch der «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert ist. Während Yücel seit acht Monaten auf eine Anklageschrift wartet, kommt in den Fall Steudtner nun zumindest Bewegung: An diesem Mittwoch beginnt in Istanbul der Prozess gegen ihn und zehn weitere Menschenrechtler.

Der Fall Steudtner ist längst zum Politikum geworden, der Verlauf des Prozesses dürfte gewaltigen Einfluss auf das gestörte Verhältnis zwischen Berlin und Ankara haben. Schon die Festnahme von Deniz Yücel und anderer Bundesbürger in der Türkei hatte die bilateralen Beziehungen schwer belastet. Die Inhaftierung Steudtners im Juli brachte das Fass aus Sicht der Bundesregierung zum Überlaufen.

Außenminister Sigmar Gabriel brach damals seinen Urlaub ab und kündigte eine Neuorientierung der Türkei-Politik an. Die Reisehinweise wurden verschärft, die Bundesregierung beschloss eine Blockade weiterer Verhandlungen über die Zollunion zwischen EU und Türkei, deckelte die Hermes-Bürgschaften für deutsche Exporte und beschränkte die Rüstungsexporte auf ein Minimum. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die festgenommenen Menschenrechtler zunächst in die Nähe von Putschisten gerückt, später erhob er im Zusammenhang mit dem Fall Steudtner Spionagevorwürfe gegen die Bundesregierung.

Nun bietet der Prozess eine Chance, das zerrüttete deutsch-türkische Verhältnis wieder auf den Weg der Besserung zu bringen. Sollte Steudtner freigelassen werden und nach Deutschland ausreisen dürfen, könnte das den Teufelskreis gegenseitiger Anschuldigungen durchbrechen. Die Tatsache, dass Anklage und Prozessbeginn verhältnismäßig zügig erfolgten, wertet die Bundesregierung immerhin als positives Signal. Alles andere als eine Freilassung Steudtners würde die Beziehungen noch tiefer in die Krise stürzen. Schon der erste Prozesstag könnte erste Hinweise geben.

Festgenommen wurden zehn der elf Angeklagten, als eine Einheit der Anti-Terrorpolizei am 5. Juli das Seminar im Hotel Ascot auf Büyükada stürmte, einer Insel vor der Küste Istanbuls im Marmarameer. Bei dem Workshop ging es unter anderem um digitale Sicherheit, also Verschlüsselungstechnologien, und um Stressbewältigung - naheliegende Themen angesichts der zunehmend schwierigen Arbeit von Menschenrechtlern in der Türkei. Die Staatsanwaltschaft hat daraus eine Anklageschrift gebastelt, von der Steudtners Anwalt Murat Boduroglu sagt: «Sie liest sich wie ein schlechter Roman.»