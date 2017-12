Piran (dpa) - Im jahrzehntelangen Grenzstreit zwischen den EU-Mitgliedern Slowenien und Kroatien geraten die beiden Nachbarn aneinander.

Slowenien übernimmt heute die weitgehende Kontrolle über die umstrittene Bucht von Piran an der nördlichen Adria, nachdem ein internationales Schiedsgericht so entschieden hatte. Kroatien zieht die Grenze aber weiter in der Mitte der Meeresbucht. Beide Seiten wollen ihre gegensätzliche Position mit Polizei durchsetzen, so dass auch gewaltsame Auseinandersetzungen in beiden Ländern nicht ausgeschlossen werden.