Vor 50 Jahren brachte der Sechstagekrieg den Ost- und Westteil der Stadt wieder zusammen – und vereinte damit auch die Problemfelder des Nahen Ostens.

„Zehn Maß Schönheit kamen auf die Erde herab. Jerusalem bekam davon neun Maß. Die übrige Welt eins. Zehn Maß Leiden kamen auf die Erde herab. Jerusalem bekam davon neun Maß. Die übrige Welt eins.“Babylonischer Talmud

Bonn. Der eine sagt, der Sechstagekrieg vor 50 Jahren sei der Beginn der Besatzung gewesen. Der andere sagt, mit dem Krieg sei Jerusalem wiedervereinigt worden. Der eine ist Palästinenser. Der andere ist Jude. Beide sind in Jerusalem geboren und sagen, wer eine Lösung für Jerusalem finde, habe damit den Schlüssel für eine Lösung der Konflikte im Nahen Osten in der Hand. Und beide sagen auch, sie seien Freunde.

Eine denkwürdige Begegnung ist das am Vorabend der Jahrestagung des Internationalen Rates der Christen und Juden in Bonn. Der eine ist Munib Younan, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land und bis Mai auch Präsident des Lutherischen Weltbundes. Der andere ist Elan Ezrachi, Pädagoge, Berater internationaler jüdischer Organisatione – und Autor eines (bisher nur auf Hebräisch erschienenen) Buchs, das die Entwicklung Jerusalems in den vergangenen 50 Jahren beschreibt.

Seit dem Unabhängigkeitskrieg 1948 war die Stadt geteilt

Beide sind in die geteilte Stadt hineingeboren worden. Seit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 lagen das jüdische Viertel der Altstadt und der Ostteil Jerusalems in jordanischer Hand. Die Juden wurden vertrieben, ihre heiligen Stätten wie der jüdische Friedhof und die Klagemauer waren für sie nicht mehr zugänglich. Entsprechend hat Ezrachi die Zeit nach dem Sechstagekrieg 1967 als nationales Hochgefühl erlebt, als Aufblühen der schon 1950 ausgerufenen und bis heute international nicht anerkannten Hauptstadt Israels.

Younan, damals 16 Jahre alt, erinnert sich daran, der Krieg habe die Palästinenser völlig unvorbereitet getroffen. „Im Ostteil haben Muslime und Christen wie eine Familie zusammengelebt.“ Die sechs Kriegstage verbrachte er in den Katakomben unter einer Kirche. Und er hat die Lautsprecherdurchsagen noch im Ohr, die den Palästinensern anboten, sie mit Bussen nach Jordanien zu bringen. „Aber mein Vater sagte: Selbst wenn sie mich töten, ich gehe nicht.“

Begegnung Die Evangelische Kirche im Rheinland haben ihre guten Kontakte zu Juden und Palästinensern 2013 bewogen, ein Palästina-Israel-Netzwerk ins Leben zu rufen. Seither treffen jährlich Palästinenser und Juden in Workshops aufeinander, erzählen ohne gegenseitige Vorhaltungen von sich und ihren Erfahrungen mit dem Konflikt. In diesem Rahmen fand auch das Gespräch von Younan und Ezrachi statt.

Unter den Juden, so Ezrachi, habe das politische Verständnis vorgeherrscht, der größte Teil des eroberten Westjordanlandes werde bald an Jordanien zurückgegeben. Eine Veränderung sei nur für Jerusalem und die Region um die Stadt herum vorgesehen gewesen. „Wir dachten, die Besetzung wird zwei Wochen dauern“, erzählt Younan. „Aber diese zwei Wochen haben nie geendet.“