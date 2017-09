Kabul. Ein Selbstmordattentäter der radikalislamischen Taliban hat in Afghanistan ein sprengstoffbeladenes Auto in einen US-Militärkonvoi gerammt. Sechs US-Soldaten und drei afghanische Zivilisten seien bei der Explosion am Montagnachmittag nahe dem US-Militärstützpunkt Bagram in der Provinz Parwan verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Nato-Mission «Resolute Support». Die Taliban bekannten sich zu der Tat, sie sprachen jedoch von 13 getöteten US-Soldaten und elf Verletzten.

Der Nato-Erklärung zufolge erlitten die sechs US-Soldaten keine lebensgefährlichen Verletzungen, sie wurden in der medizinischen Abteilung von Bagram versorgt. Die Zivilisten kamen demnach in Krankenhäuser. dpa