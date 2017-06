Palma de Mallorca/Dortmund (dpa) - Bei einem europaweiten Schlag gegen eine Propagandazelle radikaler Islamisten sind in Spanien, Deutschland und Großbritannien sechs Verdächtige festgenommen worden.

Die Gruppe sei international verzweigt gewesen und habe nicht nur den Dschihad verherrlichendes Videomaterial hergestellt und verbreitet, sondern auch bei wöchentlichen Treffen versucht, neue Rekruten für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuwerben. Vier Männer seien in Palma de Mallorca sowie je einer in Deutschland und Großbritannien gefasst worden, teilte das Innenministerium in Madrid am Mittwoch mit.

An den Ermittlungen in Deutschland war auch das Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen beteiligt. In Dortmund wurde ein 28-jähriger Spanier inhaftiert, gegen den die Behörden in Madrid wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ermitteln, wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamm erklärte.

Hinweise auf Anschlagspläne in der Bundesrepublik gebe es nicht, der Mann sei in Deutschland nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, hieß es. Ein Richter werde in den nächsten Wochen entscheiden, ob er nach Spanien ausgeliefert werde.

Im britischen Birmingham wurde ein 44-Jähriger salafistischer Imam festgenommen. Er stehe im Zentrum der Ermittlungen, erklärte das Ministerium weiter. Bereits 2015 seien auf einer Webseite mehrere Videos entdeckt worden, auf denen die Rekrutierung, Radikalisierung und anschließende Reise nach Syrien eines in Spanien lebenden Muslimen gezeigt wurden. Der Imam gelte als Drahtzieher des Materials. Er sei später mehrmals nach Palma de Mallorca gereist, um die Zelle aufzubauen, und sei auch ihr spiritueller Anführer gewesen.

Birmingham gilt als einer der Brennpunkte der islamistischen Szene im Vereinigten Königreich. Mehrere Terroranschläge mit zahlreichen Toten und Verletzten in Manchester und London hatten in den vergangenen Monaten das Land erschüttert.

Spanische Ermittler haben zuletzt immer wieder Gruppen mutmaßlicher Islamisten zerschlagen. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei in Madrid drei Verdächtige inhaftiert, von denen einer als «extrem gefährlich» eingestuft wurde. Der 32-Jährige soll laut des zuständigen Richters einen Anschlag in der spanischen Hauptstadt geplant haben. Nach Angaben der Behörden sind seit Anfang 2015 in Spanien 223 mutmaßliche Islamisten festgenommen worden.