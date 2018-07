Anzeige

Meinung

Abschiebung von Sami A.: Der Rechtsstaat verhält sich wie ein Hütchenspieler

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Donnerstagabend die Abschiebung verboten, weil Sami A., dem Ex-Leibwächter von Bin Laden, in Tunesien Folter drohe. Was dann folgt, gleicht einem Stück aus dem Tollhaus, eines Rechtsstaats nicht würdig. Ein Kommentar von Peter Kurz. mehr