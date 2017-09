Cox's Bazar (dpa) - Die humanitäre Krise der Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch spitzt sich dramatisch zu. Der Wetterdienst des Landes warnte vor Stürmen und Monsunregen in der südlichen Region um den Bezirk Cox's Bazar.

Dorthin waren nach UN-Angaben seit dem 25. August mehr als 410 000 Rohingya geflüchtet. Viele von ihnen schlafen im Freien, da die Flüchtlingslager längst voll sind und es auch an Zelten mangelt. Zwei Migranten, die mit anderen auf einem Hügel übernachteten, wurden von wilden Elefanten totgetrampelt - darunter ein zweijähriges Kind. Zudem beschränkte Bangladeschs Polizei die Bewegungsfreiheit der Flüchtlinge.

Die Rohingya dürften die für sie vorgesehenen Gebiete in Cox's Bazar nicht verlassen, hatte die Polizei am Wochenende angeordnet. Sie müssten dort bleiben, bis sie in ihr Heimatland zurückkehrten. Die Flüchtlinge dürften weder reisen noch bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Die Bevölkerung solle sie nicht bei sich aufnehmen oder irgendwohin fahren, hieß es.

Bangladeschs Polizeichef Shahidul Hoque gab in der Hauptstadt Dhaka die Festnahme von 200 Rohingya bekannt, die außerhalb dieser Gebiete gewesen seien. Sie würden in provisorische Camps in den Orten Ukhiya und Teknaf geschickt, wo die Regierung den Bau neuer Lager plant. «Es war zu ihrem eigenen Wohl», sagte Hoque.

Die deutsche Bundesregierung trägt 60 Millionen Euro zum Nothilfefonds der Vereinten Nationen bei, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte. Es sei «Hauptaugenmerk, eine noch größere Ausbreitung der humanitären Notlage, die wirklich himmelschreiend auf beiden Seiten der Grenze ist, zu verhindern». Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen rief Myanmar dazu auf, Helfer in den Bundesstaat Rakhine hineinzulassen.

Am 25. August hatten Rohingya-Rebellen in Rakhine Polizei- und Militärposten angegriffen, worauf die Armee nach eigenen Angaben mit einer «Räumungsoperation» reagierte. Flüchtlinge erzählten, dass Soldaten und Selbstjustiz-Mobs ihre Dörfer niedergebrannt und wahllos Menschen erschossen hätten. Menschenrechtsorganisationen und der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, warfen Myanmar eine ethnische Säuberung vor. Die Rohingya sind staatenlos, seit ihnen das damalige Birma 1982 die Staatsbürgerschaft entzog. Bereits vor der jüngsten Massenflucht lebten rund 400 000 Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch - jetzt sind es mehr als 800 000 in Bangladesch, das mehr als 160 Millionen Einwohner hat.

In Dhaka demonstrierten Tausende Anhänger der islamistischen Organisation Hefazat-e-Islam Bangladesh für einen eigenen Staat für die muslimische Minderheit der Rohingya. Die Unabhängigkeit von Rakhine als Staat für Muslime sei die einzige Lösung der Krise, sagte ein Anführer der Gruppe, Noor Hossain Kasemi, den Teilnehmern.