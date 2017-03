Zusammenhang mit Anschlag im Londoner Parlamentsviertel

London/Birmingham. Nach den Angriffen in London hat es in der Nacht zum Donnerstag eine Razzia in Birmingham gegeben. Britische Medien berichteten am Donnerstag, Polizisten hätten im Zusammenhang mit dem Anschlag eine Wohnung in der nordenglischen Stadt durchsucht. Die Nachrichtenagentur Press Association und der Fernsehsender Sky meldeten, der Einsatz stehe im Zusammenhang mit dem Londoner Anschlag. Die Polizei wollte dies nicht bestätigen. Ein Angreifer hatte am Mittwochnachmittag im Londoner Parlamentsviertel vier Menschen getötet und wurde selbst von einem Polizisten erschossen. AFP