Rajoy: Es hat in Katalonien kein Referendum gegeben

Madrid (dpa) - Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien scharf verurteilt. Es habe am Sonntag «kein Referendum, sondern eine Inszenierung» gegeben, erklärte der konservative Politiker am Sonntagabend vor Journalisten in Madrid.