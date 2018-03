Paris/Tel Aviv (dpa) - Der gewaltsame Tod der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll in Paris erschüttert Frankreich und erregt weltweit Aufsehen.

Staatschef Emmanuel Macron sprach von einem «entsetzlichen Verbrechen» und sicherte einen entschlossenen Kampf gegen den Antisemitismus zu. Der Chef der Regierungspartei La République en Marche, Christophe Castaner, rief Anhänger dazu auf, beim Protestmarsch am Mittwoch teilzunehmen, den der jüdische Dachverband Crif angekündigt hat. Auch in Israel löste die Tat Fassungslosigkeit und Wut aus.

Die französische Justiz nahm zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Ihnen werde vorsätzliche Tötung aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit des Opfers zu einer Religion vorgeworfen, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Innenminister Gérard Collomb teilte mit, es werde alles unternommen, «um die Täter dieses barbarischen Verbrechens zu ermitteln».

Die 85-jährige Jüdin war laut einer Mitteilung des jüdischen Dachverbands am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden. Nach einem Bericht der Zeitung «Le Parisien» waren an der teilweise verkohlten Leiche Spuren von Messerstichen gefunden worden.

Die Verdächtigen wurden nach Angaben aus Justizkreisen 1989 und 1996 geboren - ein präzises Alter wurde nicht mitgeteilt. Ihnen wird auch schwerer Raub und Sachbeschädigung vorgeworfen. Laut «Le Parisien» war der 28 oder 29 Jahre alte Verdächtige ein Nachbar der Frau; er habe wegen eines sexuellen Angriffs auf eine Minderjährige bereits im Gefängnis gesessen.

Mireille Knoll sei als Mädchen 1942 nur knapp der «Razzia vom Vélodrome d'Hiver» entkommen, berichtete der Anwalt der Familie, Gilles-William Goldnadel, dem Nachrichtensender BFMTV. Damals hatten französische Polizisten auf Veranlassung der deutschen Besatzer 13 000 Juden festgenommen. Die meisten von ihnen wurden später ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht und ermordet.

Knoll lebte in einem zehnstöckigen Hochhaus im elften Pariser Stadtbezirk. Der Weg bis zu ihrer Wohnung im zweiten Stock war am Dienstag nicht abgesperrt, berichtete eine dpa-Reporterin. Vor dem grauen Gebäude versammelten sich einige Medienvertreter, Polizei war nicht zu sehen.

Als besonders empörend wird in Israel empfunden, dass Knoll den Holocaust überlebt und dann ein so schreckliches Ende gefunden hat. «Der barbarische Mord an Mireille Knoll, die der Razzia vom Vélodrome d'Hiver entkommen ist, erinnert uns auf tragische Weise daran, wohin Judenhass führt», teilte die israelische Botschaft in Frankreich über Twitter mit.