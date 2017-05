Manchester. Die Polizei in Manchester behandelt die Explosion in einer Konzerthalle vorerst wie einen Terrorfall. Dies gelte, bis andere Erkenntnisse vorlägen, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Bei dem Anschlag im Eingangsbereich einer Konzerthalle in Manchester sind auch Kinder getötet worden, gab die Polizei bekannt.

Unterdessen haben Großbritanniens Parteien den Wahlkampf bis auf weiteres unterbrochen. Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte, er habe dies mit Premierministerin Theresa May abgesprochen und sich mit ihr darauf geeinigt. May hat für Dienstagmorgen eine Sitzung des Sicherheitskabinetts der Regierung einberufen. Der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, sagte einen Wahlkampfauftritt in Gibraltar ab, die Schottische Nationalpartei SNP verschob die für Dienstag geplante Vorstellung ihres Wahlprogramms.

In Großbritannien wird am 8. Juni gewählt. Bei der Explosion bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande kamen mindestens 19 Menschen ums Leben. (dpa)