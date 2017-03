Paris schaltet nach Anschlag in London Beleuchtung des Eiffelturms ab

Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wird um Mitternacht schwarz.

Paris. Als Zeichen der Solidarität mit den Opfer des Anschlags in London schaltet Paris am Mittwochabend die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Die Lichter des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt werden um Mitternacht ausgeknipst, wie das Pariser Rathaus mitteilte. Die Entscheidung wurde demnach von Bürgermeisterin Anne Hidalgo getroffen, die ihrem Londoner Kollegen Sadiq Khan ihre "Solidarität" ausdrückte. Paris und London hätten "sehr enge Verbindungen", die zuletzt sogar noch enger geworden seien, erklärte Hidalgo.

Bei dem Anschlag am Londoner Parlament waren am Mittwoch vier Menschen getötet und mindestens 20 verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren unter den Toten auch der Attentäter und ein Polizist. Die britische Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Auch Paris war seit Anfang 2015 wiederholt von islamistischen Anschlägen erschüttert worden. Am 13. November 2015 töteten Islamisten bei einer Serie von Attacken in der französischen Hauptstadt 130 Menschen. mid/ AFP