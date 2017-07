Seoul/Washington (dpa) - Nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärische Stärke demonstriert. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas am Mittwoch eine gemeinsame Raketenübung ab.

Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York kündigte US-Botschafterin Nikki Haley zudem eine Resolution mit «schärferen internationalen Antworten» an. Auch Außenminister Rex Tillerson kündigte «härtere Maßnahmen» gegen Pjöngjang an und bezog sich damit offensichtlich auf neue Sanktionen. US-Präsident Donald Trump kritisierte unterdessen China.

Die Führung in Nordkorea drohte den USA mit weiteren Waffentests. Man werde niemals auf Atomwaffen verzichten, sagte Machthaber Kim Jong Un. Das Land hatte am Dienstag erstmals eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet, was als weitere Verschärfung der Krise gewertet wurde. Der Streit um Pjöngjangs Atomprogramm gilt als einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel immer mehr zugespitzt. Das weithin isolierte Land arbeitet seit Jahren an der Entwicklung von Langstreckenraketen, die auch die USA erreichen können. Als Interkontinentalraketen gelten Raketen mit einer Reichweite von mehr als 5500 Kilometern.

US-Außenminister Tillerson erklärte, der Test Nordkoreas stelle «eine neue Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, unsere Verbündeten und Partner, die Region und die Welt dar». US-Botschafterin Haley erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, ihr Land sei bereit, in dem Konflikt die «volle Bandbreite» der Möglichkeiten zu nutzen. Das schließe das Militär mit ein. «Wir ziehen es aber vor, nicht in diese Richtung zu gehen.» Russland und China sprachen sich vor dem UN-Sicherheitsrat allerdings gegen neue Sanktionen und für weitere diplomatische Gespräche zur Lösung der Krise aus.

US-Präsident Trump äußerte sich frustriert über Chinas Handelsbeziehungen zu Nordkorea. «Der Handel zwischen China und Nordkorea ist im ersten Quartal um fast 40 Prozent gewachsen. So viel dazu, dass China mit uns zusammenarbeitet - aber wir mussten es auf einen Versuch ankommen lassen!», schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Republikaner setzte in der Krise zuletzt verstärkt auf diplomatischen Druck aus Peking. Die USA gehen davon aus, dass die Regierung von Präsident Xi Jinping großen Einfluss auf Nordkorea hat, auch weil rund 80 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels über China laufen.