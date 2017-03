Den Haag. Unter großer internationaler Aufmerksamkeit wählen die Niederlande heute ein neues Parlament und läuten damit ein für die Zukunft Europas vielleicht entscheidendes Wahljahr ein. Die zentrale Frage ist, ob der Rechtspopulist Geert Wilders siegen wird.

Wilders selbst sieht sich schon vor dem Ende des Wahltages als einen der großen Gewinner. Auch wenn es seine Freiheitspartei PVV nicht schaffe, stärkste politische Kraft zu werden, werde dies keine Niederlage sein, sagte er kurz nach seiner Stimmabgabe an einer Grundschule in Den Haag.

«Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen», sagte er mit Blick auf die Debatten über Migration und den Islam. Der Wahlkampf sei großartig gewesen und der Einfluss seiner Partei nahezu täglich gewachsen.

Die Wahlentscheidung der Niederländer gilt als wegweisender Stimmungstest vor den entscheidenden Abstimmungen in Frankreich und Deutschland. Ein Erfolg des Islam- und EU-Gegners Wilders könne auch anderen populistischen Bewegungen Auftrieb geben, wird befürchtet.

13 Millionen Niederländer können bis 21.00 Uhr ein neues Parlament wählen. Danach wird die erste Prognose erwartet. 28 Parteien bewerben sich um die 150 Sitze in der Zweiten Kammer in Den Haag.

Wahlsystem

Kleine Parteien

Die Niederlande in Zahlen Die Zweite Kammer des niederländischen Parlaments hat 150 Sitze. Sie werden nach dem Verhältniswahlrecht vergeben. Eine Sperrklausel - wie die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland - gibt es nicht. Daher haben auch kleine Parteien guten Chancen, ein Mandat zu erringen. Zur Wahl am 15. März treten 28 Parteien an. Die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen wird durch die Zahl der Sitze, also 150, geteilt. Bei der vorigen Wahl 2012 waren rund 60 000 Stimmen nötig für einen Sitz. Die Restmandate werden nach einem komplizierten Verfahren auf die gewählten Parteien verteilt. Jeder der rund 13 Millionen Wahlberechtigten hat nur eine Stimme. Die Niederländer wählen mit einem roten Buntstift auf Papier. Die Niederlande haben eine sehr zersplitterte Parteienlandschaft: Eine Rekordzahl von 28 Parteien tritt am 15. März zur Wahl an. Da es keine Sperrklausel gibt, haben auch kleine Parteien eine Chance, eines der 150 Mandate zu ergattern.



Nach den Umfragen können sieben Parteien jeweils mehr als 12 Mandate erhoffen. Dann folgen vier Parteien, die bei einer Koalitionsbildung wichtig sein könnten: die linke christliche Partei ChristenUnie, die Partei für die Tiere, die Seniorenpartei 50plus und die orthodox-kalvinistische Partei SGP.



Spannend wird es für drei neue Parteien, die nach den Umfragen je bis zu zwei Sitze gewinnen könnten. Die europafeindlichen und rechtsnationalen Initiativen, Forum für Demokratie und Für Niederlande (VNL), wollen dem Rechtspopulisten Geert Wilders Konkurrenz machen. Auf der linken Seite hofft die Migrantenpartei Denk, eine Abspaltung der Sozialdemokraten, auf einen Überraschungserfolg. Denk ist unter jungen Migranten sehr populär. Die Niederlande sind ein Staat der Europäischen Union und grenzen im Nordwesten an Deutschland. Einige Fakten: - Einwohner: knapp 17 Millionen (Stand 2016); etwa 22 Prozent davon mit Migrationshintergrund - Religion: 24 Prozent sind römisch-katholisch, 19 Prozent protestantisch, knapp 6 Prozent muslimisch, etwa die Hälfte Atheisten - Oberfläche: 41 526 Quadratkilometer, davon 18,4 Prozent Wasser (Deutschland rund 357 000 Quadratkilometer) - 488 Einwohner pro Quadratkilometer - 26 Prozent der Niederlande liegen unter dem Meeresspiegel - höchster Punkt: 323 Meter hoch, der Vaalserberg in Limburg - niedrigster Punkt: -6,7 Meter in Nieuwerkerk aan den IJssel in der Provinz Südholland - Hauptstadt: Amsterdam; Regierungssitz ist Den Haag - Staatsoberhaupt: König Willem-Alexander (49), vor allem repräsentative Funktionen; Ehefrau: Königin Máxima (45), drei Töchter - Regierungschef: Mark Rutte (50), Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD), Koalition mit den Sozialdemokraten (PvdA) - Pro-Kopf-Einkommen: 39 956 Euro (2015) - Arbeitslosigkeit: 5,3 Prozent (Januar 2017)

Ein Erfolg von Wilders könne verheerende Konsequenzen für Europa haben, warnte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen. Das Erstarken von Wilders und Marine Le Pen in Frankreich zeige, «wie nahe Europa am Abgrund steht», sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der 53-jährige Abgeordnete will den Islam aus den Niederlanden verbannen, den Koran verbieten und sein Land auch aus der EU führen. In den letzten Umfragen liegt seine Partei für die Freiheit PVV an zweiter Stelle. Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte geht als Favorit ins Rennen. Seinem sozialdemokratischen Koalitionspartner droht dagegen eine historische Niederlage. Wahlforscher betonen jedoch, dass der Ausgang offen sei.

Eine Beteiligung von Wilders an einer künftigen Regierung gilt auch bei einem Wahlerfolg als ausgeschlossen. Fast alle Parteien haben die Zusammenarbeit mit ihm in einer Koalition abgelehnt. Keine Partei kann in den Niederlanden eine absolute Mehrheit erreichen. (dpa)