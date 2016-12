Netanjahu ordnet nach UN-Resolution diplomatische Gegenmaßnahmen an

Jerusalem (dpa) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat eine Reihe diplomatischer Schritte gegen Länder angeordnet, die für die UN-Resolution gegen israelische Siedlungen gestimmt haben. Er rief die israelischen Botschafter in Neuseeland und Senegal zu dringenden Beratungen in ihre Heimat zurück, wie sein Büro am späten Freitag mitteilte. Netanjahu lud außerdem den Außenminister Senegals aus, der in drei Wochen Israel besuchen wollte. Zudem wies er das Außenministerium an, alle Hilfsprogramme in Senegal zu stoppen. Netanjahu sagte außerdem Israel-Besuche nicht residierender Botschafter Senegals und Neuseelands ab.