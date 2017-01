Möglicher Komplize des Wiener Terrorverdächtigen in Neuss gefasst

Neuss (dpa) - Ein mutmaßlicher Komplize des in Wien verhafteten Terrorverdächtigen ist im nordrhein-westfälischen Neuss gefasst worden. Der Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte «Focus Online» darüber berichtet.