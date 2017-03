Mindestens 19 Tote bei Brand in Kinderheim in Guatemala

Berichte über Proteste in dem Heim wegen schlechter Behandlung .

Guatemala-Stadt (AFP) - Bei einem Brand in einem Heim für misshandelte Kinder in Guatemala sind am Mittwoch mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden 25 weitere Menschen verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Auch war zunächst nicht bekannt, wie viele der Opfer Kinder waren.

Das Feuer brach in einem Heim in San José Pinula aus, einer Ortschaft östlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Nach Feuerwehrangaben wurden die Verletzten mit Verbrennungen unterschiedlichen Grades in Krankenhäuser der Hauptstadt gebracht.

Berichten zufolge hatten Kinder und Jugendliche in der Nacht zuvor gegen mangelnde Ernährung und schlechte Behandlung durch die Mitarbeiter des Heims protestiert. In dem vom staatlichen Wohlfahrtdienst überwachten Heim leben Minderjährige, die in ihren Familien misshandelt wurden oder auf der Straße lebten. Es hatte bereits zuvor Berichte über Misshandlungen in der Unterkunft gegeben, einige Heimbewohner liefen davon. ogo/bt /AFP