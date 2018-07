Islamabad (dpa) - Überschattet von einem schweren Terroranschlag im Südwesten des Landes haben Millionen Pakistaner am Mittwoch ein neues Parlament gewählt.

Letzte Umfragen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Regierungspartei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N) von Ex-Premier Nawaz Sharif und der Tehreek-e Insaf (Bewegung für Gerechtigkeit/PTI) des ehemaligen Kricket-Stars Imran Khan voraus. Da Wahlforschern zufolge aber keine Partei auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen dürfte, könnte der südasiatischen Atommacht eine Hängepartie bei der Regierungsbildung bevorstehen.

Die Wahl fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt, mehr als 450.000 Polizisten und 370.000 Militärs sicherten die Stimmabgabe. Zur Beteiligung machte die Wahlkommission zunächst keine Angaben. Bei der Wahl vor fünf Jahren lag sie bei 55 Prozent. Mit ersten aussagekräftigen vorläufigen Ergebnissen wurde gegen Mitternacht Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) gerechnet.

Wie schon während des Wahlkampfes wurde auch der Wahltag von Gewalt überschattet. Bei einem Selbstmordanschlag in der Stadt Quetta kamen mindestens 31 Menschen ums Leben. Unter den Opfern seien auch Kinder und Polizisten, sagte Mohamed Jafar vom Civil Hospital in Quetta. Mindestens 35 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag über ihren Propagandakanal Amaq für sich. Zwei weitere Personen starben im Nordwesten des Landes bei Zusammenstößen von unterschiedlichen Parteianhängern.

Die Soldaten bewachten die Wahllokale erstmals nicht nur vor den Eingängen, sondern wurden auch in den Stimmabgabezentren selbst eingesetzt. Die Maßnahme sollte das Sicherheitsgefühl der Wähler erhöhen. Die Militärs sollten auch während der Stimmauszählung in den Wahlstationen präsent sein.

Vorwürfe, das Militär mische sich in die Urnengänge ein, waren während des Wahlkampfs weit verbreitet. Insofern stand die Rolle der Soldaten unter besonderer Beobachtung. «Es gibt einen Verhaltenskodex, und wir als Beobachter sehen uns an, wie sich das Militär verhält», sagte der Chef der EU-Wahlbeobachtermission, der deutsche EU-Abgeordnete Michael Gahler (CDU), beim Besuch eines Stimmabgabezentrums in Islamabad. Der Bericht der EU-Wahlbeobachtungsmission soll am Freitag veröffentlicht werden.

Bei der pakistanischen Wahlkommission wurden 654 Beschwerden registriert. Diese würden ausschließlich Verstöße gegen die Wahlordnung betreffen, sagte ihr Sprecher Altaf Khan, etwa verspätete Öffnungen der Wahllokale, fehlende Wahlmaterialien oder dass der Wahlprozess zu langsam ablaufe. Über das Militär habe es keine Beschwerde gegeben.