Nach ihrer Rückkehr spricht Mesale Tolu über die türkische Gefangenschaft. Die anderen Gäste bei Maischberger diskutieren über den geplanten Staatsempfang von Erdogan - dabei sticht Günter Wallraff heraus.

Düsseldorf. Verfolgt die türkische Regierung um Erdogan mit der Ausreisegenehmigung von Mesale Tolu eine Annährungspolitik an Deutschland und hofft nun ihrerseits auf Hilfe in der türkischen Wirtschaftskrise? Und ist es das richtige Zeichen den türkischen Präsidenten in so einer Zeit mit einem Staatsbankett und einem Roten Teppich zu empfangen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am Mittwochabend Sandra Maischberger zusammen mit ihren Gästen in ihrer Polit-Talkshow.

Im Zuge dieser Talkshow führte Maischberger auch das erste Interview mit Mesale Tolu im deutschen Fernsehen seit sie aus der Türkei ausreisen durfte. Die weiteren Gäste in der Sendung waren der Enthüllungsjournalist und Erdogan-Kritiker Günter Wallraff, der CDU-Politiker und Europa-Abgeordnete Elmar Brok, die Erdogan-Biografin Cigdem Akyol, der Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo Erkan Arikan sowie der Chef des Ifo-Instituts Clemens Fuest.

Mesale Tolu nach ihrer Ankunft in Stuttgart.

Direkt zu Beginn der Sendung bezeichnete der CDU-Politiker Elmar Brok Erdogan als türkischen Macho, der sich niemals für die Nazivorwürfe, die er noch vor kurzem gegen die Bundesregierung vorgebracht hatte, gegenüber einer Frau, also Angela Merkel, entschuldigen würde. Ein Satz der tief blicken lässt, wenn man sieht, dass Brok im Laufe der Sendung noch der einzige der Gäste war, der zwischendurch so etwa wie Verständnis für den türkischen Präsidenten hervorbrachte. Denn eine Entschuldigung für diese Äußerungen will Brok auch nicht zu einer Bedingung für die kommenden Verhandlungen mit der Türkei machen.

Ganz anders sieht es Günter Wallraff. Der Erdogan-Gegner findet, dass Macho noch eine viel zu nette Bezeichnung für ihn ist. Er weist darauf hin, dass Erdogan den großen Empfang, den er in Deutschland, trotz der angespannten Beziehungen, bekommt, als Schwäche der Bundesregierung auslegen wird.

Recep Tayyip Erdogan soll in Deutschland mit einem Staatsbankett empfangen werden. Foto: Burhan Ozbilici/Archiv

Die Biografin Akyol und der WDR-Journalist Arikan hoffen beide auf eine Wiederaufnahme des politischen Dialogs beider Länder. Besonders um der türkischen Bevölkerung in der Türkei nun zu zeigen, dass man sie in der Krise nicht allein lassen wird.

Nachdem jeder der anwesenden Gäste seine Haltung in einem Eingangsstatement klar machen konnte, wurde das Interview von Sandra Maischberger mit Mesale Tolu eingespielt, die nicht im Studio anwesend war. (Auch der Ifo-Chef Clemens Fuest war nicht vor Ort und wurde später per Videokonferenz hinzugeschaltet.)