Merkel und Trump betonen «fundamentale Bedeutung» der Nato

Berlin (dpa) - Der neue US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in ihrem ersten Telefonat die «fundamentale Bedeutung» der Nato für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität betont. Sie bekräftigten zudem die Absicht, «die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen», heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung vom Samstagabend.