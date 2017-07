Trump vs. CNN

Washington. In bester Wrestling-Manier hat Donald Trump auf sein Faustkampf-Video, in dem er symbolisch den US-Nachrichtensender CNN verprügelt, eine Videoantwort bekommen. Diese ist durchaus sehenswert.

Der australischer Komiker Mark Humphries hat ein Video erstellt, in dem er darüber berichtet wie er gemobbt wird und zwar von dem "Präsidenten der Vereinigten Staaten". Humphries hat in den Video ein CNN Logo über seinem Gesicht (Genauso wie es in Trumps Wrestling-Video der Fall war).

Der australische Komiker stellt sich in dem Video mit "Mein Name ist CNN" vor. Zu melancholischer Musik erzählt "CNN" dann wie es mit dem Mobbing durch den US-Präsidenten losging. "Es begann online, Donald Trump verfolgte mich und nannte mich Fake News", erzählt der Komiker mit tränenreicher Stimme. Zwischendurch kullern beim CNN-Logo auch Tränen. Insgesamt erinnert das Video sehr an eine Doku über Diskrimierung und Mobbing.

Zum Ende geht "CNN" dann auf den neuesten Vorwurf von Trump ein. Der Präsident nennt den Nachrichtensender neuerdings "FraudNewsCNN", zu deutsch etwa "Schwindler-Nachrichten-CNN". Dazu sagt Humphries "Er nennt mich nun einen Schwindler-Nachrichtensender. Damit kann ich leben. Momentan beschäftigen wir uns viel mit Schwindlern. Hauptsächlich mit Trump." red