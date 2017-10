Katalonien-Referendum: «Ja»-Lager gewinnt mit 90 Prozent der Stimmen

Barcelona (dpa) - Bei dem umstrittenen Referendum über Unabhängigkeit in der spanischen Region Katalonien haben die Separatisten am Sonntag mit rund 90 Prozent der Stimmen gewonnen. Das teilte die katalanische Regionalregierung in der Nacht zum Montag in Barcelona mit.