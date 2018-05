Barcelona (dpa) - In der spanischen Krisenregion Katalonien ist nach monatelanger politischer Blockade die Wahl eines neuen Regionalpräsidenten geglückt.

Der Separatist Quim Torra bekam heute nach einer lebhaften Parlamentsdebatte 66 Ja-Stimmen und 65 Nein-Stimmen - die vier Abgeordneten der linksradikalen CUP enthielten sich wie angekündigt und tolerierten somit die denkbar knappe Wahl des 55-Jährigen. Es war der fünfte Versuch einer Regierungsbildung - quasi in letzter Minute, denn in zehn Tagen wäre die Frist abgelaufen, nach der laut Verfassung eine Neuwahl nötig geworden wäre.

Am Samstag war Torra im ersten Wahlgang gescheitert, weil er dort noch eine absolute Mehrheit brauchte. Nun reichte die einfache Mehrheit. In seiner von der Opposition heftig kritisierten Rede vor dem Parlament hatte Torra mit Blick auf das von der Justiz verbotene Unabhängigkeitsreferendum vom vergangenen Herbst gesagt: «Wir bleiben dem Mandat zur Selbstbestimmung vom 1. Oktober treu: einen souveränen Staat in Form einer Republik aufzubauen.»

Bezeichnenderweise heißt ein 2008 von Torra gegründetes Verlagshaus «Gegen den Wind». Der Name klingt wie ein Omen, als hätte der neue starke Mann in Katalonien geahnt, dass er eines Tages die Geschicke der Krisenregion lenken würde - denn den überzeugten Separatisten erwartet vor allem eins: Gegenwind. Der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy machte am Montag deutlich, dass ihm die Äußerungen Torras «nicht gefallen haben» und warnte, dass Recht und Gesetz weiter ausnahmslos angewendet würden.

Ob Torra auf Konfrontationskurs bleibt oder eine versöhnlichere Linie fährt als sein Vorgänger, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Immerhin betonte er, er sei zum Dialog bereit: «Wenn Rajoy mich anruft, dann fahre ich zum spanischen Regierungssitz, um mit ihm zu reden.» Er fügte hinzu, er wolle Regierungschef aller Katalanen sein. «Ich bin kein außergewöhnlicher Präsident, die Situation ist es, die außergewöhnlich ist.»

Die Wahl Torras war möglich geworden, nachdem der im Herbst von der Zentralregierung als Regionalchef abgesetzte Carles Puigdemont am Donnerstag nach langem Tauziehen mit der Zentralregierung auf eine eigene Kandidatur verzichtet hatte. Als Ersatzkandidaten schlug er den Anwalt und Schriftsteller Torra vor, einen engen Vertrauten. Anders als Puigdemont und viele andere katalanische Politiker ist dieser juristisch unbelastet. Er war Dezember über die Liste JuntsPerCat ins Parlament gekommen.