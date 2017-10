Barcelona (dpa) - Die von einer Entmachtung bedrohte Regierung von Katalonien spielt im Konflikt mit der spanischen Zentralregierung ihre letzten Karten aus.

Die separatistischen Parteien beriefen für Donnerstag eine Plenarsitzung des Regionalparlaments ein, bei der eine «Anwort» auf die von Madrid angekündigten Zwangsmaßnahmen beschlossen werden soll, wie Sprecher des Regierungsbündnisses Junts pel Sí (Gemeinsam fürs Ja) in der katalanischen Hauptstadt Barcelona mitteilten. Madrid will die Regionalregierung absetzen und innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen ausrufen.

Die Sitzung des Parlaments in Barcelona findet somit nur einen Tag vor einem Plenum im spanischen Senat in Madrid statt, bei dem die zweite Parlamentskammer am Freitag über eine Billigung der Zwangsmaßnahmen abstimmen wird. Das grüne Licht gilt als Formsache, da die konservative Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy im Senat über eine ausreichende Mehrheit der Sitze verfügt.

Medien berichteten unterdessen, dass der katalanische Präsident Carles Puigdemont diese Woche im Senat Stellung nehmen will. Das Problem: Er wolle am Mittwoch in die spanische Hauptstadt reisen. Der Senat habe ihm als Termine aber nur den Donnerstag (vor der zuständigen Kommission) oder aber den Freitag (vor dem Plenum) angeboten. Senats-Vizepräsident Pedro Sanz erklärte, für die Senatoren wäre es «eine Ehre», Puigdemont anzuhören. Der Mittwoch sei als Termin aber ausgeschlossen.

In Spanien wird damit spekuliert, dass das katalanische Parlament am Donnerstag die Unabhängigkeit der Region ausrufen könnte. Bei der Zurückweisung des letzten Ultimatums aus Madrid zur Beendigung der Loslösungsbestrebungen hatte Puigdemont am vergangenen Donnerstag gewarnt, die Anwendung von Zwangsmaßnahmen könne Katalonien zu einer Unabhängigkeitserklärung bewegen.

Bei einer solchen Erklärung würde Puigdemont allerdings eine Inhaftierung riskieren. Generalstaatsanwalt José Manuel Maza sagte am Wochenende, die oberste Anklagebehörde habe für diesen Fall bereits einen Strafantrag wegen Rebellion in der Schublade. Sollte es zu einer Anklage kommen, könnte Puigdemont nach spanischem Gesetz zu einer Haftstrafe von bis zu 30 Jahren verurteilt werden.

Eine Möglichkeit wäre auch, dass das katalanische Parlament am Donnerstag Madrid zuvorkommt und selber Neuwahlen ausruft. Der katalanische Regierungssprecher Jordi Turull sagte jedoch, eine solche Möglichkeit stehe «noch nicht zur Debatte». Die Separatisten könnten auch juristische Schritte wie die Anfechtung der Zwangsmaßnahmen vor dem Verfassungsgericht in Madrid beschließen.