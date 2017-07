Jerusalem (dpa) - Die israelische Polizei hat aus Sorge vor neuer Gewalt erneut den Zugang für Muslime zum Tempelberg beschränkt. Nur Männer über 50 und Frauen dürften am Freitag die heilige Stätte betreten, teilte die Polizei mit.

Rund 10 000 Menschen kamen nach Schätzungen der jordanischen Wakf-Behörde auf den Tempelberg. Nach den Mittagsgebeten blieb es zunächst ruhig in Jerusalem. Später wurden bei einem Vorfall im arabisch geprägten Ostteil der Stadt einige Palästinenser verletzt. Sie atmeten Tränengas der israelischen Polizei ein.

Am Nachmittag erschossen israelische Soldaten laut Armee einen palästinensischen Attentäter südwestlich von Bethlehem. Am Rande des Gazastreifens wurde nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums ein Jugendlicher von Schüssen israelischer Soldaten getötet. Bei den Konfrontationen seien zudem sechs Palästinenser verletzt worden. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte, Palästinenser hätten versucht, den Sicherheitszaun zu Israel zu beschädigen. Es sei auf die Hauptanstifter gefeuert worden. Wegen der Tempelberg-Krise gab es in dem Küstengebiet mehrere Protestaktionen.

Im Westjordanland kam es erneut zu Unruhen. Bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten wurden laut Rotem Halbmond rund 50 Palästinenser verletzt, die meisten davon in Hebron, bei Bethlehem und nördlich von Jerusalem.

Israel hatte nach einem tödlichen Anschlag am 14. Juli am Tempelberg zeitweise zusätzliche Sicherheitskontrollen für Muslime eingeführt. Bei anschließenden Unruhen starben vier Palästinenser, Hunderte wurden verletzt. Ein Palästinenser erstach in einer israelischen Siedlung im Westjordanland drei Mitglieder einer Familie. Aufgrund der Proteste hatte Israel am Donnerstag die letzten Sicherheitsvorrichtungen am Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) wieder abgebaut.

Am Freitagmittag kontrollierten schwer bewaffnete israelische Polizisten die Zugänge zum Tempelberg. Ältere Männer und Frauen standen Schlange. Für viele Palästinenser ist der Konflikt um die heilige Stätte noch nicht vorbei. «Wir wollen die Al-Aksa-Moschee ohne Polizei betreten, ohne Schranken, weil das unsere Moschee ist», sagte der 68-jährige Ismail Schkerat aus Jerusalem.

Die Palästinenser lehnen jegliche Kontrollen am Tempelberg ab und werfen Israel vor, es wolle schrittweise mehr Einfluss über die Anlage erlangen. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Juden ist der Ort ebenfalls heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen, von denen der letzte im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde. Die Klagemauer ist ein Rest dieser Tempelanlage.