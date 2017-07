Mossul (dpa) - Nach monatelangen Kämpfen hat Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi die bisherige IS-Hochburg Mossul offiziell für befreit erklärt. Regierungstruppen hätten die Stadt vollständig eingenommen, sagte Al-Abadi am Montagabend in einer Fernsehansprache.

«Aus dem Herzen Mossuls geben wir den Sieg bekannt», sagte er. «Mit unserem Blut, unseren Opfern und unseren Anstrengungen haben wir den Irak, sein Land und seine Menschen befreit.»

Bereits am Sonntag hatte Al-Abadi den Irakern zu einem «großen Sieg» in Mossul gratuliert. Dennoch gingen die Kämpfe gegen die Dschihadisten noch weiter. Die IS-Kämpfer hielten zum Schluss nur noch kleine Gebiete am Fluss Tigris.

Mit Mossul verliert der IS seine letzte große Hochburg im Irak und die größte Stadt, die er je unter Kontrolle hatte. Die Extremisten waren im Juni 2014 überraschend in Mossul eingefallen und hatten die Millionenmetropole innerhalb kürzester Zeit überrannt.

Das US-Militär sprach von einem «historischen Sieg» und gratulierte den Irakern. «Mossul wäre ein anspruchsvoller Kampf für jede Armee gewesen, und die Koalition ist stolz, Seite an Seite mit unseren irakischen Partnern zu stehen, während sie ihren hart erkämpften Sieg feiern», erklärte der US-Kommandeur des Anti-IS-Bündnisses, General Stephen Townsend. Man dürfe sich keine Illusionen machen, die Eroberung der Stadt bedeute nicht, dass der IS «eliminiert» sei. Dennoch sei es ein «entscheidender Schlag» gegen die Terrormiliz, fügte er hinzu.

Menschenrechtler warnten, auch nach dem Sieg der Regierungstruppen in Mossul sei das Leiden der Zivilisten noch lange nicht beendet. Die Vereinten Nationen (UN) erklärten, noch immer seien rund 700 000 Menschen aus Mossul vertrieben und bräuchten Hilfe.

Die irakische Armee war am Sonntag mit Luftunterstützung der US-geführten Anti-IS-Koalition in den letzten Rückzugsort des IS im Westen Mossuls eingefallen. Sie hisste die irakische Flagge am Ufer des Tigris und in der Altstadt. Das Staatsfernsehen zeigte feiernde und tanzende Soldaten. Die irakische Nationalhymne wurde gespielt.

Al-Abadi erklärte am Montagabend, es sei ein Sieg über die Dunkelheit und den Terrorismus. Vor dem Irak liege nun die nächste Mission. Es gehe darum, für Stabilität zu sorgen und das Land wieder aufzubauen.