Bagdad (dpa) - Einen Tag nach der offiziellen Befreiung von Mossul rückten irakische Sicherheitskräfte im Umland der Stadt weiter gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor.

Mit Luftunterstützung der von den USA geführten Koalition seien IS-Gebiete in der südlich von Mossul gelegenen Stadt Al-Schirkat belagert worden, hieß es am Dienstag aus irakischen Sicherheitskreisen. Die Dschihadisten hatten die Gebiete erst in der vergangenen Woche eingenommen.

Al-Schirkat gehört zu einer der wenigen Gegenden im Irak, in denen die Dschihadisten noch aktiv sind. Der IS, der große Gebiete im Nordirak im Juni 2014 überrannt und eingenommen hatte, wurde von irakischen Sicherheitskräften zuletzt mehr und mehr zurückgedrängt.

Am Montag erklärte Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi die bisherige IS-Hochburg Mossul für befreit. Nur noch vereinzelte IS-Kämpfer sollen sich in der Stadt aufhalten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte einen übermäßigen und rücksichtslosen Einsatz von Gewalt seitens der Konfliktparteien im Kampf um Mossul. Von Jahresbeginn bis Mitte Mai sollen mindestens 426 Zivilisten getötet worden sein.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian sagten Hilfe bei der Stabilisierung der Stadt zu. «Frankreich und Deutschland werden ihre Bemühungen fortführen und der irakischen Regierung helfen, das dringend Erforderliche zu tun, indem sie Maßnahmen zur Minenräumung ergreifen und zur Wiederherstellung der Grundversorgung beitragen, um die freiwillige dauerhafte Rückkehr der irakischen Vertriebenen unter bestmöglichen Sicherheitsbedingungen zu fördern», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Beide Politiker betonten, der Sieg über den IS erfordere auch das volle Engagement der irakischen Behörden mit Unterstützung ihrer Verbündeten auf dem Weg hin zu Stabilisierung, Wiederaufbau, Versöhnung und Umsetzung einer inklusiven Regierungsführung unter Wahrung der föderalen Verfassung. «Unter diesen Voraussetzungen wird der Sieg von Dauer sein.»

Russlands Außenminister Sergej Lawrow bemängelte nach der Vertreibung des IS die Situation der Zivilisten in der Stadt. «Bislang ist nichts zur organisierten Rettung der Zivilisten geregelt. Alles war chaotisch und spontan», sagte der Chefdiplomat am Rande eines OSZE-Treffens im österreichischen Mauerbach. Die Zahl der Toten könne noch immer steigen. «Wir sind aber natürlich froh darüber, dass der IS besiegt wurde», sagte er der Agentur Tass zufolge. Mehr als 900 000 Menschen waren nach UN-Angaben vor der Gewalt und den Kämpfen aus der Stadt geflohen.