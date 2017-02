Hillary Clinton schreibt ein Buch über den Wahlkampf

Washington (dpa) - Hillary Clinton (69) arbeitet an einem Buch über ihre gescheiterte Präsidentschaftskandidatur 2016. Das hat der US-Verlag Simon & Schuster am Mittwoch bekanntgegeben. Neben ihren Erfahrungen während des vergangenen Wahlkampfes sollen auch ihre Gedanken für die politische Zukunft eine Rolle spielen. Das Buch der früheren Außenministerin und First Lady soll noch 2017 veröffentlicht werden.