Ankara (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat sich bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei auch mit Menschenrechtsaktivisten getroffen.

Bei der Zusammenkunft am Donnerstag war unter anderem ein Vertreter von Amnesty International dabei, wie ein Mitarbeiter in Istanbul, Andrew Gardner, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Das Treffen war während der Reise erst spät und dann ohne Details öffentlich gemacht worden. Es war die letzte Zusammenkunft der rund 20-stündigen Reise vor dem Abflug am Mittag. Dahinter könnte stecken, dass die deutschen Organisatoren Druck auf die türkischen Teilnehmer verhindern wollten.

Die Türkei hat seit dem Putschversuch im Jahr 2016 Zehntausende angebliche Staatsfeinde, darunter Journalisten und Menschenrechtler, festnehmen lassen und mehr als 140.000 Staatsbedienstete entlassen. Auch viele Medienhäuser und NGOs wurden geschlossen.

Vor seinem Abflug hatte Maas gesagt, «dass die Entwicklung der Türkei, insbesondere die Menschenrechtslage, uns Sorgen bereitet und unsere Beziehungen überschattet». Politiker wie der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff oder der Grüne Cem Özdemir hatten Maas aufgefordert, in der Türkei klare Worte zu sagen zu den Menschenrechtsverletzungen.

Die blieben aber bei den sehr diplomatischen Treffen aus - zumindest öffentlich. Maas wollte während seines Besuchs das Schicksal von sieben aus «politischen Gründen» inhaftierten Deutschen ansprechen. Ihre Freilassung sei Bedingung für die Verbesserung der lange angespannten Beziehungen zur Türkei, hatte er noch in Deutschland gesagt. Während einer Pressekonferenz in Ankara wollte er das auf die entsprechende Frage hin aber nicht wiederholen. Er habe mit seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu über die Fälle gesprochen, sagte er nur.

Als am Donnerstag während einer Veranstaltung in der deutschen Schule in Istanbul zum 150-jährigen bei Schülerfragen das Thema NGOs und ihre Funktionen im Staat aufkommt, nutzt er die Steilvorlage nicht aus, um Probleme in der Türkei anzusprechen, sondern weicht in eine ganz andere Richtung aus.

Das Motto der Reise lautete «Normalisierung der Beziehungen». Die waren in den vergangen zwei Jahren von einer ganzen Serie von Problemen belastet worden - von Deutschen in türkischen Knästen bis hin zu Nazi-Vergleichen des türkischen Staatspräsidenten.

Der Wille zum Waffenstillstand war auf beiden Seiten spürbar. Der türkische Außenminister Cavusoglu umarmte Maas bei seiner Ankunft erstmal bärig. Später rief er dazu auf, nun in die Zukunft zu schauen: «Wir haben Sachen erlebt, von denen wir wollten sie wären nie passiert. Aber wir wollen nicht in diese Tage zurückkehren.» Dann durfte Maas Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan treffen - auch nicht unbedingt üblich für einen Außenministerbesuch.

Ganz verhalten sprach Maas Probleme öffentlich nur in der deutschen Schule in Istanbul an. Die war im Dezember 2016 bekannt geworden als Schauplatz eines Scharmützels darum wie Weihnachten im Unterricht behandelt werden soll. Das sogenannte «Weihnachtsverbot», das schnell entschärft wurde, empörte bundesweit.

Diesmal gibt es einen ganz anderen Konflikt, der sogar dazu geführt hat, dass die Türkei und Deutschland ein neues Bildungsabkommen aushandeln müssen. Türkische Behörden hatten jüngst im westtürkischen Izmir eine andere deutsche Schule geschlossen. Das Problem: die türkischen und deutsch-türkischen Schüler, die die Türkei selber beschulen will. Er wünsche der Schule, dass sie so bleiben dürfe wie sie sei und dass sie unterstützt werde von den politischen Verantwortlichen in Deutschland und der Türkei, sagte Maas. Wenn die deutsch-türkische Zusammenarbeit «bei uns so gut geht wie hier an der Schule, dann haben wir schon vieles geschafft».