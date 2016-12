Valletta (dpa) - Nach dem unblutigen Ende der Flugzeugentführung in Malta mit mehr als 100 Menschen suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv der Geiselnahme. Die Entführer hatten während der Geiselnahme keine Forderungen gestellt, sagte der maltesische Regierungschef Joseph Muscat.

Bei den zwei Männern habe es sich «wahrscheinlich um libysche Staatsbürger» gehandelt, so Muscat. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Medienberichten zufolge sollen die Entführer in Malta Asyl gefordert haben. Maltas Regierungschef Muscat sagte jedoch, zu einem Asylgesuch sei ihm nichts bekannt.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now.