Den Haag (dpa) - Nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter wird es vorerst keine gemeinsamen Ermittlungen Großbritanniens mit Russland geben.

Die erste direkte Konfrontation der beiden Länder seit dem Vorfall endete bei einer Sondersitzung des Exekutivrats der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) am Mittwoch in Den Haag mit heftigen gegenseitigen Vorwürfen. In New York forderte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

London beharrte bei der OPCW-Sitzung darauf, dass Moskau hinter der Attacke stecke. Die britische Regierung bezeichnete den russischen Vorschlag, gemeinsam zu ermitteln, als «pervers».

Ein Vorschlag Moskaus zu einer unabhängigen Untersuchung mit Beteiligung Russlands wurde bei der OPCW-Sitzung mehrheitlich abgelehnt, wie der russische Vertreter bei der Organisation, Alexander Schulgin, am Abend in Den Haag mitteilte. Russland hatte das Ansinnen gemeinsam mit China und dem Iran vorgebracht. Die Ermittlungen Großbritanniens und der OPCW-Experten seien nicht transparent, sagte Schulgin zur Begründung.

Der frühere russische Doppelagent Skripal war am 4. März gemeinsam mit seiner Tochter Julia im südenglischen Salisbury vergiftet worden. Der 66-Jährige befindet sich in einem kritischen Zustand, seiner 33 Jahre alten Tochter geht es besser. Nach Erkenntnissen britischer Forscher wurde bei dem Attentat das Nervengift Nowitschok verwendet, das einst in der Sowjetunion entwickelt wurde.

Russland will den Giftanschlag zum Thema im UN-Sicherheitsrat machen. Dem Antrag von Russlands UN-Botschafter Nebensja zufolge soll die Dringlichkeitssitzung bereits am (morgigen) Donnerstag in New York stattfinden. Sofern es zu dem Treffen kommt, ist eine direkte Konfrontation Nebensjas mit Großbritanniens UN-Botschafterin Karen Pierce wahrscheinlich.

In Den Haag wies Russland erneut die Vorhaltungen Großbritanniens als haltlos zurück. Das Land habe längst alle Bestände seiner C-Waffen vernichtet. Moskau habe großes Interesse daran, dass der Vorfall aufgeklärt werde. «Wir haben Grund zur Annahme, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelte», sagte der Botschafter.

Zuvor hatte Russland die Vorwürfe Großbritanniens als inszeniert bezeichnet. Es handele sich um eine «groteske Provokation, grob fabriziert von den britischen und amerikanischen Geheimdiensten», sagte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienst SWR, Sergej Naryschkin, in Moskau.

Die EU-Staaten wiesen die Vorhaltungen Russlands als total inakzeptabel zurück, sagte der bulgarische Botschafter bei der OPCW, Krassimir Kostow, in einer Stellungnahme für die Union. Bulgarien übt derzeit die EU-Ratspräsidentschaft aus.