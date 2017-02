Rotgekleidete Abgeordnete der linksgerichteten Ökonomischen Freiheitskämpfer (EFF) werden am 09.02.2017 im Parlament in Kapstadt von Sicherheitskräften aus dem Parlament gezerrt. Staatschef Zuma konnte seine Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament in Kapstadt wegen der Proteste erst mit rund eineinhalb Stunden Verzögerung halten. Foto: Sumaya Hisham/REUTERS POOL/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++