Brüssel (dpa) - Großbritannien und die EU haben heute versucht, die Blockade bei den Brexit-Verhandlungen zu durchbrechen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfing die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel und erwartete neue Zugeständnisse. Die EU-Seite ging optimistisch in das Gespräch.

Unterhändler versuchen seit Monaten, zunächst die wichtigsten Trennungsfragen vor dem für 2019 geplanten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zu klären. Erst danach soll es um die künftige Beziehungen beider Seiten gehen. Ohne raschen Durchbruch wüchse das Risiko eines ungeordneten Brexits - ein abschreckendes Szenario vor allem für die Wirtschaft.

Bis zuletzt umstritten war in der ersten Verhandlungsphase, wie Grenzkontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können. Irland pocht auf eine schriftliche Zusage Großbritanniens, dass es keine feste Grenze auf der irischen Insel geben werde. Das irische Kabinett wollte den letzten Stand am Montag beraten.

In letzten Gesprächen wurden dann am Wochenende und am Montag offenbar Kompromissformeln gefunden. Der Grünen-Fraktionschef im Europaparlament, Philippe Lamberts, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die neuen Formulierungen zu Irland seien zufriedenstellend - wenn sie tatsächlich von beiden Seiten akzeptiert würden.

Der CDU-Europaabgeordnete und Brexit-Beauftragte Elmar Brok sagte vor Junckers Treffen mit May, er sehe eine gute Chance für einen Kompromiss. Allerdings seien noch «ein, zwei wesentliche Punkte» offen. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, taxierte die Chancen auf einen Durchbruch bei 50 zu 50.

Bewegung hatte es schon vorher bei den beiden anderen Topthemen gegeben: Bei den künftigen Rechten der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und bei der Schlussrechnung Großbritanniens für die während der EU-Mitgliedschaft gemeinsam eingegangenen Finanzverpflichtungen. Bei beidem sei ein Kompromiss greifbar, sagte Lamberts.

Die EU-Kommission will am Mittwoch offiziell beurteilen, ob die Fortschritte in allen drei Trennungsfragen ausreichend sind. Gibt sie eine entsprechende Empfehlung, könnten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs nächste Woche die Ausweitung der Brexit-Verhandlungen einläuten.