EU-Kommission: Verfahren gegen Polen wegen Richter-Pensionierung

Brüssel (dpa) - Wegen der geplanten vorzeitigen Pensionierung von Richtern am Obersten Gericht in Polen hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Dies teilte ein Sprecher am Montag in Brüssel mit.