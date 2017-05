Veracruz. Das Drogenkartell Jalisco Nueva Generación hat im Osten Mexikos fünf Männer getötet. Die Leichen seien in der Ortschaft Juan Rodríguez Clara im Bundesstaat Veracruz entdeckt worden, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Toten wiesen Folterspuren und Schusswunden auf, wie das Nachrichtenmagazin «Proceso» berichtete. Einigen seien die Köpfe abgeschlagen worden.

Auf einer hinterlassenen Botschaft bekannte sich das Verbrechersyndikat Cártel de Jalisco Nueva Generación zu der Tat und drohte den rivalisierenden Zetas. «Wir erinnern euch daran, wer hier das Sagen hat», hieß es in dem Schreiben. Die beiden Banden konkurrieren in der Region um Einflussgebiete und Geschäftsfelder. Sie sind in Drogenhandel, Entführung und Erpressung verwickelt. dpa