La Malbaie. Es gab Zeiten, da ging es bei den Gipfeltreffen sieben führender Wirtschaftsmächte noch gemütlich zu. Man nahm sich viel Zeit für die mehr oder weniger drängenden Fragen der Weltpolitik, fuhr mit dem Golfcart zum Arbeitsessen, produzierte schöne Bilder im Strandkorb oder vor Hochgebirgspanorama, verfasste am Ende einvernehmlich Kommuniqués und fuhr alsdann zufrieden wieder nach Hause. So wird der 44. G7-Gipfel, der am Freitagmittag (Ortszeit) im kanadischen Ferienort La Malbaie beginnt, ganz sicher nicht ablaufen.

Die Ausgangslage

Die Gruppe sieben führender Industriestaaten ist in einem historisch schlechten Zustand. Sie droht in zwei Lager zu zerfallen: Europa und Kanada hier, die USA unter Donald Trump dort. In einer Zeit tiefgreifender Umwälzungen in der Weltpolitik ist vom Schulterschluss der westlichen Wertegemeinschaft nicht mehr viel zu sehen. Das hat viele Gründe, und gestritten wird über vieles.

Die Streitpunkte

Ganz oben auf der Liste stehen die Strafzölle der USA gegen die EU auf Stahl und Aluminium, die nur wenige Tage vor dem Gipfel in Kraft traten. Nicht weniger problematisch ist der Ausstieg der USA aus dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe. Die drei europäischen Vertragsparteien Frankreich, Deutschland und Großbritannien - alle in Kanada dabei - wollen den Vertrag unbedingt retten. Die USA setzen dagegen auf möglichst hohen Druck auf den Iran mit Sanktionen. Das Hauptstreitthema des letzten Gipfels, der Ausstieg der USA aus dem Pariser UN-Klimaschutzabkommen, ist zwar fast vergessen - aber immer noch da.

Der Ausreißer

Zwar ist Kanadas Premier Justin Trudeau Gastgeber, aber im Zentrum des Geschehens steht ganz eindeutig Donald Trump. Über den US-Präsidenten heißt es, er habe überhaupt keine Lust auf die zwei Tage in Kanada. Zu viel Gegenwind, zu wenig Lobpreisung, zu wenig Aussicht auf schnelle Rendite - und außerdem sei der Nordkorea-Gipfel am 12. Juni in Singapur eh viel wichtiger. An die Europäer sandte er vor seiner Abreise nach Kanada eine Kampfansage auf Twitter: «Wir haben die schlechtesten Handelsabkommen aller Zeiten.» Er werde in La Malbaie für sein Land kämpfen.

Der Gegenspieler

Der französische Präsident Emmanuel Macron antwortete Trump - ebenfalls auf Twitter: «Dem amerikanischen Präsidenten mag es egal sein, wenn er isoliert ist - genauso wenig aber macht es uns etwas aus, eine Vereinbarung von sechs Ländern zu unterzeichnen, wenn die Notwendigkeit dazu besteht.» Ende April erst wurden die beiden als das neue politische Traumpaar schlechthin beschrieben. Von all der Kumpelhaftigkeit und in Washington robust demonstrierten Männlichkeit der zwei Lenker scheint nur wenige Wochen später nicht mehr viel übrig zu sein. Die Realität ist dann wohl doch härter als Schulterklopfen und Händchenhalten.