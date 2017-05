Tripolis. Ein Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi ist nach Angaben libyscher Spezialkräfte mit den Einzelheiten des Anschlags vertraut gewesen. Der Mann sei in Libyen festgenommen worden und habe eingeräumt, zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu gehören, teilten die Spezialkräfte am Mittwochabend auf ihrer Facebookseite mit. Der Mann habe ausgesagt, während der Vorbereitungen in Großbritannien gewesen zu sein. Er sei Mitte April ausgereist, danach aber mit seinem Bruder in ständigem Kontakt gewesen.

Die britische Polizei hatte nach eigenen Angaben bereits am Dienstag und Mittwoch insgesamt fünf Männer im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen. Einer der Festgenommenen soll ein weiterer Bruder des Attentäters sein. Abedi hatte neben den beiden Brüdcern auch noch eine Schwester. dpa