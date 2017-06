London (dpa) - Unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament. Die mehr als 40 000 Wahllokale in England, Schottland, Wales und Nordirland sind seit 8 Uhr MESZ geöffnet. Der Ausgang wird wohl knapper als lange angenommen.

Nach dem Terroranschlag auf der London Bridge mit mehreren Toten am Samstag wurde besonders die Lage in der Hauptstadt von der Polizei beobachtet.

Premierministerin Theresa May möchte mit der vorgezogenen Unterhauswahl eine größere Mehrheit für ihre konservativen Tories und damit mehr Rückendeckung für die Verhandlungen mit Brüssel über einen EU-Austritt (Brexit) bekommen.

Nach drei Terrorattacken im Land binnen drei Monaten wird aber auch ihre wahrgenommene Kompetenz bei der inneren Sicherheit eine Rolle im Wahlergebnis spielen. Auf starke Kritik der Opposition stießen zuletzt Äußerungen Mays, im Kampf gegen den Terror notfalls Menschenrechte einzuschränken. Sie gab am Morgen in ihrem Wahlkreis in Maidenhead westlich von London ihre Stimme ab.

Labour-Chef Jeremy Corbyn wählte in seinem Londoner Wahlkreis Islington North. Der Altlinke spricht vor allem junge Menschen an. Er will die Kluft zwischen Arm und Reich verringern, die Bahn verstaatlichen und das Gesundheitssystem auf Vordermann bringen. Corbyn gilt vielen aber auch als führungsschwach.

Bei insgesamt 650 Abgeordneten im Unterhaus ergäbe sich rechnerisch bei 326 Stimmen eine absolute Mehrheit. Der künftige Premierminister wird aber wohl etwas weniger Stimmen brauchen. Denn die gewählten Vertreter der nordirischen Partei Sinn Fein nehmen traditionell ihre Sitze in Westminster nicht ein - aus Protest gegen Großbritannien. Die katholisch-republikanische Partei hat einen festen Wählerstamm, 2015 holte sie vier Sitze.

Jess Stubenbord (26) aus London wählte am Donnerstag Labour. «Jeremy Corbyn überzeugt mich», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin Techniker und möchte auf jeden Fall das Gesundheitssystem behalten. Das ist für mich momentan das Wichtigste.» Ähnlich sah das Adrian Reed (57), der ebenfalls Labour seine Stimme gab: «Ich arbeite im öffentlichen Dienst und mache mir Sorgen um die Krankenversicherung, wenn die Tories Kürzungen im Gesundheitswesen vornehmen. Außerdem finde ich Corbyn sehr sympathisch.»