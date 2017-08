Regierungen in aller Welt, darunter die Bundesregierung in Berlin, die Führung in Peking und Australiens Regierung, mahnten alle Beteiligten zur Zurückhaltung. « Die Lage ist wirklich ernst. Ein weiteres Säbelrasseln wird uns hier sicher nicht weiterhelfen», sagte der Sprecher von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), Martin Schäfer, in Berlin.

Pjöngjang hatte die Äußerungen Trumps mit der Androhung eines Raketenangriffs auf das US-Überseegebiet Guam im Pazifik gekontert. Die nordkoreanischen Streitkräfte zögen eine solche Attacke «ernsthaft in Erwägung», meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der Plan zum Angriff könne «jederzeit» ausgeführt werden, sobald Staatschef Kim Jong Un die Entscheidung dazu treffe, sagte ein Armeesprecher. Die USA sollten ihre «rücksichtslosen militärischen Provokationen» unterlassen, so dass man nicht «gezwungen» sei, eine «unvermeidliche militärische Entscheidung» zu treffen.

Wenig später richtete Verteidigungsminister James Mattis einen entschiedenen Aufruf in Richtung Pjöngjang: «Die Demokratische Volksrepublik sollte jeden Gedanken an Handlungen aufgeben, die zum Ende ihres Regimes und zur Zerstörung ihres Volkes führen würden.»

Gabriel selbst warnte bei einem Besuch in Entebbe (Uganda) davor, «dass wir ähnlich wie im Ersten Weltkrieg schlafwandlerisch in einen Krieg hineinmarschieren, bloß eben in diesem Fall in einen Krieg, der im Zweifel mit Atomwaffen geführt wird». Man dürfe auf Nordkoreas aggressive Rhetorik nicht im gleichen Tonfall antworten.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, der Tonfall sei vorher intern besprochen worden. «Ton und Stärke des Statements wurden vorab diskutiert», sagte sie. Stabschef John Kelly und andere seien informiert gewesen.

Für Unruhe im Ausland sorgten auch Berichte über große Fortschritte Nordkoreas bei seinem Atom- und Raketenprogramm. Der US-Verbündete Südkorea will sein Militär nun umfassend reformieren - und schlagkräftiger machen.

Der außenpolitisch profilierte US-Senator John McCain mahnte Trump zur Zurückhaltung. «Die großen Führer, die ich kenne, sprechen keine Drohungen aus, solange sie nicht bereit zum Handeln sind», sagte der Republikaner dem US-Radiosender KTAR. «Und ich bin nicht sicher, dass Präsident Trump bereit zum Handeln ist.» Auch weitere Politiker und Militärexperten mahnten, die Krise nicht unnötig zu befeuern.

Die von KCNA zitierten nordkoreanischen Drohungen nehmen direkt Bezug auf die US-Luftwaffenbasis Andersen auf Guam, von der die Vereinigten Staaten immer wieder strategische Bomber des Typs B-1 zu Militärmanövern in Richtung koreanische Halbinsel entsandt haben. Erwogen wird demnach ein Angriff mit ballistischen Raketen des Typs Hwasong-12, um die US-Streitkräfte auf Guam und ihre dort stationierten Bomber in Schach zu halten - schließlich sei die Insel der potenzielle «Ausgangspunkt für eine Invasion in Nordkorea».

Pjöngjang rechtfertigte dies mit einer Mobilisierung des US-Atomwaffenarsenals sowie jüngsten US-Raketentests und Übungen mit Langstreckenbombern über Südkorea. «Solche Militärmanöver der USA könnten in der momentan extrem heiklen Situation auf der koreanischen Halbinsel einen gefährlichen Konflikt provozieren», hieß es.

Nordkorea habe für die Entwicklung seiner strategischen Waffen «alles riskiert» und nutze sie «weder als Faustpfand, um Anerkennung von Dritten zu bekommen, noch für irgendeinen Tauschhandel». Vielmehr seien sie «ein wichtiges militärisches Mittel, um entschlossen den politischen und wirtschaftlichen Druck der USA sowie ihre militärischen Drohungen zu kontern».

In einer weiteren Stellungnahme kündigte ein nordkoreanischer Militärsprecher laut KCNA an, auf einen möglichen «Präventivkrieg» der US-Streitkräfte mit einem «grenzenlosen Krieg» zu reagieren, der «sämtliche Stützpunkte des Gegners ausrotten wird, auch auf dem US-Festland».