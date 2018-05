Pythio/Sofiko (dpa) - Wie Schatten huschen die Gestalten an einem späten Abend im Mai über das Bahngleis zwischen dem griechischen Dorf Pythio und dem Evros, dem Grenzfluss zur Türkei.

Zuerst sind es zwei, dann vier und dann noch einmal vier junge Männer. Sie tragen leichte Jacken, Turnschuhe, kleine Rucksäcke. Sie wollen nicht sprechen, wollen nicht erkannt werden und haben es eilig. Einer sagt nur so viel, dass sie Palästinenser seien.

Am übernächsten Vormittag, zwei Dörfer weiter in Sofiko im Nordosten Griechenlands, marschieren Adel Ali (31) und Suleiman Chalid (30) sichtlich erschöpft auf der Landstraße in Richtung Landesinneres. «Wir sind wahnsinnig hungrig und durstig», sagen die beiden Kurden aus dem Nordirak. Am Morgen sind sie aus der Uferböschung am Evros gekrochen. In der Nacht zuvor hatten sie in einem Schlauchboot über den gefährlichen Fluss gesetzt. «Vier Tage mussten wir drüben im Unterholz warten», erzählt Adel Ali. Schlepper organisierten das Boot und gaben schließlich grünes Licht für die Abfahrt. Türkische Sicherheitskräfte hätten sie keine gesehen, geben Ali und Chalid zu Protokoll. Beide wollen nach Deutschland, wie sie sagen.

Auf einer Länge von fast 200 Kilometern bildet der Evros (türkisch: Meric, bulgarisch: Mariza) über weite Strecken die natürliche Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Nur nahe der westtürkischen Stadt Edirne verläuft die Grenze durch trockenes Land. 2012 hat Griechenland an dem zwölf Kilometer langen Abschnitt einen Stacheldrahtzaun errichtet. Die Flussgrenze ist weitaus schwieriger zu kontrollieren.

Im April war die Zahl der Flüchtlinge, die am Evros aufgegriffen wurden, überraschend auf 3986 gestiegen. Einen Monat zuvor waren es nur 1658 gewesen. Im Mai zeigte sich wiederum eine rückläufige Tendenz: in den ersten zwei Wochen des Monats wurden 660 Neuankömmlinge vermeldet. Die Dunkelziffer ist nicht abzuschätzen.

Die Palästinenser vom Bahndamm in Pythio erwecken den Eindruck, dass sie genau wussten, wo sie in jener Nacht hinwollten. Zahlungskräftige Migranten lotsen Schlepper entweder über die Adria nach Italien oder über die eigentlich gesperrte Balkanroute - auf Nebenwegen durch Albanien, Bosnien-Herzegowina oder Bulgarien und Rumänien - in die Mitte Europas.

Immer wieder meldet die griechische Polizei Razzien gegen Verstecke tief im Inneren des Landes. Nicht selten halten die Schlepper ihre «Kunden» dort wie Geiseln fest, damit ihre Angehörigen Geld schicken. Auch in den Laderäumen von Lkws und in Minibussen entdeckt die Polizei häufig Flüchtlinge ohne Papiere.