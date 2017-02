Mit defektem Triebwerk steht der Airbus A400M auf dem Flughafen in Litauen.

Gleich bei der ersten Dienstreise von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit einem modernen Transportflugzeug hat die Maschine ihren Dienst versagt.

Kaunas. Ein Triebwerk sei ausgefallen, sagte die CDU-Politikern am Dienstag in Litauen. Die Maschine musste zunächst auf dem Flughafen in Kaunas stehenbleiben. Die Ministerin und ihre Delegation wollte mit einer älteren Transall-Maschine zurück nach Berlin fliegen.

Eigentlich sollen die A400M die Transall-Flugzeuge ersetzen. Von der Leyen hatte das von der Bundeswehr geführte Nato-Bataillon besucht und Litauen militärischen Beistand zugesagt. Die Airbus A400M gilt als das modernste militärische Transportflugzeug der Welt, aber auch als größter Problemfall der Bundeswehr. Politische, finanzielle und technische Probleme verzögerten die Entwicklung jahrelang. dpa