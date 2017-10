Barcelona. Die Massenkundgebungen gegen Polizeigewalt in Barcelona haben die Zahl von 700.000 Teilnehmern erreicht. Das teilte die städtische Polizei am Dienstagabend in der katalanischen Hauptstadt mit. Bis zum Nachmittag hatten sich bereits 300.000 Menschen auf den Straßen Barcelonas versammelt, um gegen den von Madrid angeordneten Einsatz polizeilicher Gewalt gegen Teilnehmer des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums zu protestieren. ju/yb AFP

