Der Syrer Saleh A., der schon die Pläne über das geplante Massaker hatte auffliegen lassen, will vor Gericht als Kronzeuge aussagen.

Düsseldorf. Das Szenario, das Tobias Engelstätter, der Vertreter der Anklage im Terror-Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, da schildert, lässt einen schaudern. Der Bundesanwalt beschreibt den Plan, den die drei seit Mittwoch in mündlicher Hauptverhandlung angeklagten Männer im Auftrag der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) geschmiedet haben sollen. Zwei Gruppen, bestehend aus jeweils fünf Personen – je ein Selbstmordattentäter und vier Begleiter – hatten dies vor: Sie wollten sich im vergangenen Jahr an einem belebten Freitag- oder Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt an der Andreasstraße mit ihren Sprengwesten in die Luft jagen. Anschließend sollten weitere Attentäter an den Ausgängen der Altstadt im Bereich der Flinger Straße, der Mühlenstraße, der Heinrich-Heine-Allee und der Hunsrückenstraße möglichst viele in Panik flüchtende Passanten mit Gewehren erschießen.

Saleh A. soll von Mithäftlingen in Wuppertal bedroht worden sein

Drei der mutmaßlichen Anschlagsplaner im Alter von 26 bis 30 Jahren stehen nun vor Gericht. Zwei der Männer, das kündigten sie an, wollen keine Aussage machen. Nur einer redete am Mittwoch – am ersten Verhandlungstag im Hochsicherheitsgebäude des Düsseldorfer Oberlandesgerichts am Rande des ländlichen Stadtteils Hamm. Und das, obwohl von Seiten seiner Verteidiger bekannt geworden war, dass der in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal einsitzende Syrer Saleh A. von Mithäftlingen bedroht worden sein soll. Wenn er aussage, werde seiner Tochter etwas passieren.

Der 1987 geborene Syrer Saleh A. ist der Hauptangeklagte und gleichzeitig der auskunftsbereite Kronzeuge.

Diese dreieinhalbjährige Tochter ist laut Bundesanwalt Engelstätter ihrerseits der Grund dafür, dass sich Saleh A. selbst zum Kronzeugen machen will. Die Motivation dafür laut Engelstätter: „Er hat gesagt, er möchte nicht, dass seine Tochter einmal hört, dass ihr Vater ein Terrorist ist.“

Der 1988 geborene Algerier Hamza C. gab sich gut gelaunt.

Saleh A. hatte sich am 1. Februar 2016 der französischen Polizei in Paris gestellt, dieser von den Anschlagsplänen erzählt und war Ende September vergangenen Jahres an Deutschland ausgeliefert worden. Engelstätter sagte am Mittwoch in einer Verhandlungspause vor Journalisten: „Wir wissen, dass er sich aus freien Stücken entschieden hat, den ihm vom IS erteilten Auftrag eines Anschlags in der Düsseldorfer Altstadt zu begehen, nicht auszuführen. Die Pläne waren so konkret, dass der Anschlagsort und die Vorgehensweise ausgewählt waren.“

In der Verlesung der Anklageschrift hatte der Bundesanwalt zuvor ausführlich geschildert, wie die drei Angeklagten, ein Syrer, ein Algerier und ein Jordanier, vom IS als Auftragsmörder eingesetzt werden sollten.