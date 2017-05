"Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.“ So hat der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy den Wert von Bildung umschrieben. Recht hat er: Bildung kann den Menschen befähigen, zum Autor seines Lebens zu werden. Und das muss tatsächlich das Interesse jeder Politik sein.

Einfach ist der Weg dahin aber offenbar gar nicht. Etwa in der Frage G8 oder G9, konkret: Wie lange geben wir in NRW – Bildung ist Ländersache – unseren Schülern Zeit, organisiert zu lernen? Die Schulzeitverkürzung auf G8 ist 2004 von Rot-Grün nach Forderungen aller Fraktionen auf den Weg gebracht und ab 2005 von der schwarz-gelben Landesregierung verwirklicht worden. Es ist also ein kollektiver Salto rückwärts von SPD, CDU, FDP und Grünen, wenn nun der – freilich variablere – Weg zurück gesucht wird. Grundsätzliche Gegner von G8 sind nur die Linke und AfD, Letztere will herausragenden Schülern allenfalls ermöglichen, eine Klasse zu überspringen.

Streit gibt es auch um die seit 2014 umgesetzte Inklusion in den NRW-Schulen, was – und das betonen SPD und Grüne zu Recht – eine Vorgabe der Vereinten Nationen ist. SPD und Grüne wollen nachsteuern, sehen sich aber auf dem richtigen Weg. CDU und FDP wollen weitere Schließungen von Förderschulen sofort stoppen. „Eine Schule für alle“ – wie es die Linke fordert – ist den konservativen Parteien keine erstrebenswerte Lösung. Schon gar nicht der AfD, die stärker trennen will als alle anderen.

Zum Geld: Nur das Saarland und Sachsen-Anhalt geben an öffentlichen Schulen weniger Geld pro Schüler aus als NRW. Weil Bildung aber auch in Krippen, Kindertagesstätten und an Universitäten stattfindet, macht NRW so Boden gut, liegt dann im Mittelfeld. Dass Statistiken über Unterrichtsausfall hier noch immer diffus sind, ist ein echter Makel, der aber auch oft weniger mit der Lehrqualität zu tun hat, als es die Opposition glauben machen will. Politik kann eben auch hier nur den Rahmen schaffen. In Sachen Bildung aber allemal deutlich mehr als bei vielen anderen Themen.